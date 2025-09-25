2025年9月24日、シンガポールメディア・聯合早報は、自身が乗る航空便をキャンセルさせるために「爆弾を仕掛けた」という虚偽メールを送信した中国人夫婦がマレーシアで逮捕されたと報じた。記事によると、逮捕されたのは、29歳の中国籍の男と28歳の妻。2人は23日午後8時にマレーシア・サバ州センポルナのホテルで逮捕され、脅迫メールの送信に使われたとみられるスマートフォンが押収された。警察によると、ある航空会社が今月20