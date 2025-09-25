7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」の朝倉あいが、都内でソロインタビューに応じた。今年4月、大和田ちよりと泉なおを迎え、グループは新たな7人体制に。5カ月が経ち、日々のリズムが自然と馴染みはじめた今、その変化を「楽屋が賑やかになりました」と笑顔で語った。（「推し面」取材班）ドアを開けた瞬間、ケラケラと笑い声が響く。誰かがふざけたり、おどけたポーズをしては、別の誰かが全力でツッ