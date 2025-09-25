文化庁は、閉場したままの国立劇場の再開場を2033年度に目指すと発表しました。2023年の閉場から数えた場合再開まで10年間の空白が生まれることになります。文化庁は、老朽化などを理由に閉場中の国立劇場について2033年度の再開場を目指すと発表しました。今回の発表で、当初予定していた2029年度の再開場から少なくとも4年ほど遅れることになります。国立劇場は、閉場前から民間資金を活用するPFI事業を導入することでの再整備を