25日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日連続で最高値を更新しました。終値は24日に比べて124円高い、4万5754円でした。また、9月期の配当金や株主優待の権利は、26日の時点で株を持っている株主に与えられるため、株を買い増す動きもあり、平均株価の上昇につながりました。