◇セ・リーグヤクルト・アビラ―広島・床田（神宮）DeNA・東―巨人・山崎（横浜）阪神・村上―中日・柳（甲子園）◇パ・リーグ楽天・古謝―ソフトバンク・上沢（楽天モバイルパーク宮城）西武・篠原―日本ハム・加藤貴（ベルーナドーム）