【ソウル＝依田和彩】韓国の鄭東泳（チョンドンヨン）統一相は２５日、北朝鮮が、核兵器に使用可能な濃縮度９０％以上の高濃縮ウランを２トン程度保有しているとの見方を示した。米国の専門家らの分析として記者団に明らかにした。韓国大手紙・朝鮮日報（電子版）などは高濃縮ウラン２トン分で核弾頭１００発分が生産可能だと伝えた。鄭氏は、ウラン濃縮に使う遠心分離器についても、北朝鮮の４か所で稼働していると説明。北