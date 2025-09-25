大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）――横綱豊昇龍に土。小結安青錦に切り返しで敗れた。安青錦は９勝。１敗の横綱大の里は関脇霧島を一方的に押し出して１１勝とし、豊昇龍と並んだ。霧島は７敗。２敗の隆の勝は大関琴桜を押し出し、白星を２桁に乗せた。琴桜４敗。関脇若隆景は阿武剋をはたき込んで連敗を３で止め、６勝目。小結高安は平戸海を押し倒して４勝。正代は竜電に敗れ、３敗に後退した。