【モデルプレス＝2025/09/25】9月25日、Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（以下「ボイプラ2」／ABEMAで毎週木曜21時20分〜※ファイナルは20時〜）のファイナルが生放送される。【写真】「ボイプラ2」元BTS事務所所属・イ・サンウォンが涙◆「BOYS?PLANET」とは「BOYS?PLANET」は、「Girls Planet999」「BOYS PLANET」「I-LAND」「I-LAND2」など数々のオーディション番組を制作したスタッフの