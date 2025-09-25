お笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世さんが、シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に出演。学生時代の挫折を経て、お笑いの世界に飛び込んだ経緯や、SNSがまん延する現代社会に対する率直な思いを語りました。お笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世さん（写真左）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同右）