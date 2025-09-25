ポルノグラフィティのギタリスト・新藤晴一が、食品ブランド「imperfect」が展開するコーヒーのサブスクリプションサービスとコラボレーションすることが決定した。【画像】“風見鶏”モチーフにしたニューシングル「THE REVO」ジャケット今回のコラボレーションは、新藤がパーソナリティを務めるラジオ番組『カフェイン11』（BAYFM78／毎週月曜後11：00〜）に、imperfectのブランドプロデューサーである佐伯美紗子氏がゲス