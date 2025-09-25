ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回は人気チェーン店で堪能するさつまいもドリンクをレポ。だんだん涼しくなり秋の訪れを感じるこの時期にぴったりです！ さつまいものねっとり感や香りなどお店によって個性が出ているので、ぜひ飲み比べてみてください