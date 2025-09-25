◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、新小結・安青錦（安治川）に切り返しで敗れ、初黒星となった。安青錦は９勝目。横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・霧島（音羽山）を押し出し、１敗を守った。霧島は７敗目。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）に押し出され、４敗目。隆の勝は１０勝目。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭６枚目・阿武剋（阿武