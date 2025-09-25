HOTEL R9 The Yard 山口阿知須を2025年10月19日（日）に開業します。このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」として全国で125店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては115店舗目の開業となります。有事の際には「レスキューホテル」として防災拠点となる役割も担います。 HOTEL R9 The Yard 山口阿知須  価格：ダブルルーム 1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜（全て税込）発売日：2025年10月19日(日)販売場所