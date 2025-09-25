2025年4月に東京ソラマチで開催された「山田くんとLv999の恋をする展」が、2025年10月3日（金）より九州・博多に初上陸します。博多マルイを会場に、ストーリー原稿やTVアニメ、実写映画の設定資料など、作品の魅力を余すことなく伝える展示が展開されます。 山田くんとLv999の恋をする展 福岡会場（博多マルイ） 価格：当日券 一般1,800円、大学・専門・高校生1,600円、中・小学生900円（全て税込）発売日：前売