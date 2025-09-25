◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンプロアマ戦（２５日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が開幕前日に取材に応じ、未発表のゼクシオ新モデルのドライバーを今大会から投入予定であることを明かした。「ドライバーを今週から変えるので、それをちゃんと宣伝できるように頑張りたい」と意気込みを語った。ゼクシオアンバサダーを