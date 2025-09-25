Nazunaは、2025年10月1日に新たな宿泊施設「Nazuna 京都 西本願寺」を開業します。これまで京町家の再生に取り組んできたNazunaが、今回初めて町家以外の建物を再生。かつて旅館として親しまれた建物に新たな息吹を吹き込み、歴史と現代の美意識が融合した宿泊体験を実現しました。 Nazuna 京都 西本願寺 名称：Nazuna 京都 西本願寺価格：時期により変動発売日：2025年10月1日販売場所：Nazuna 公式サイト