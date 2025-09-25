２４日、ビル・ゲイツ氏（左）と握手を交わす李強氏。（ニューヨーク＝新華社記者／丁海濤）【新華社ニューヨーク9月25日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は24日、米ニューヨークでゲイツ財団のビル・ゲイツ議長と会見した。２４日、ビル・ゲイツ氏と会見する李強氏。（ニューヨーク＝新華社記者／丁海濤）