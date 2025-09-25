ブルボンは、発売60周年のロングセラー商品**「ホワイトロリータ」をつまめるサイズにした「ひとくちホワイトロリータ」**を、2025年10月7日（火）にコンビニエンスストア先行で新発売いたします。携帯しやすいパウチタイプとなり、ブルボンのロングセラーの味わいを手軽に楽しめます。 ブルボン「ひとくちホワイトロリータ」  価格：オープンプライス発売日：2025年10月7日(火)販売場所：コンビニエンスストア先行