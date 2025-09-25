中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月25日】中国外交部の報道官は25日、崔善姫（チェ・ソンヒ）朝鮮労働党中央委員会政治局委員兼外相が、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長の招きに応じ、27〜30日の日程で中国を訪問すると発表した。