ユニモールは、イラストレーター「お文具」によるキャラクター作品「お文具といっしょ」とコラボレーションし、「ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン」を2025年10月1日より開催します。このキャンペーンでは、限定グッズが当たる企画やフォトスポットの設置など、「お文具さん」たちの世界観を存分に楽しめる様々な企画が展開されます。 ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン