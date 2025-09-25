「不動産の価格を全て賄えるフルローンが狙える金融機関！お金持ちになりたい投資初心者は必ず確認しろ！」と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。業界に漂う「自己資金2,000万円が必要」という通説をばっさり否定し、「知識次第で運命が分かれる業界。結論として、そこまでの自己資金は不要だ」と切り捨てた。 木村氏は、「鍵は金融機関の選択、使い方、そして持ち込み方（戦略）にある」と