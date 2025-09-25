松阪競輪場のF1「秋の霜ふり本舗杯」が26日、開幕する。25日は前検が行われた。S級予選6Rに登場する浅見隼（28＝福岡）は2場所前の小倉最終日からギアを3.85から3.92へとアップした。「練習では問題ないがレースになると違う。まだ踏みこなせていない感じ」今節もそのギアにこだわって戦うのは「踏みこなせるようになれば武器になる」。先を見据えてのことだ。今年7月にS級へと返り咲き。積極的な走りで脚の再構築を目指