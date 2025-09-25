日銀山形事務所は9月の山形県内の景気について、10か月連続で「一部に弱めの動きが見られるものの、持ち直している」としました。日銀山形事務所は25日、9月の金融経済概況を発表し、県内の景気について「一部に弱めの動きがみられるものの、持ち直している」との判断を10か月連続で据え置きました。項目別では「住宅投資」が資材高騰や建築基準法の改正で建築コストが増加することから住宅需要が弱くなっているとし、「持ち直して