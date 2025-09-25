いわゆる「点検商法」で契約した分電盤の交換工事の契約書に「クーリングオフ」について記載しなかったなどの疑いで、横浜市の30代から40代の男性3人が書類送検されました。特定商取引法違反などの疑いで書類送検されたのは、横浜市の30代から40代の男性3人です。警察によりますと、3人はおととし10月から去年11月までの間、横浜市鶴見区の70代の女性と東京・足立区の80代の女性の自宅を訪問して分電盤の交換工事の契約をし、その