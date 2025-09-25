「この戦略で敵なし状態！決算書を元に新規事業への投資や節税の考え方を財務のプロが解説します。」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。視聴者の「新規事業にどれくらいお金をかけるべきか」という疑問に対し、損益計算書を土台に投資と節税の勘所を具体的に語る。 菅原氏はまず大前提を置く。期首に事業計画を作り、年間利益目標を明確にすることだ。自身は利益目標を毎期800万円に設定し、半年時点での上振れ・下振