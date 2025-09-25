『【40代50代必見！】手をもむだけで、コレステロールを下げる方法』と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、健康診断でLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の数値を指摘された人に向けて、自宅で取り入れやすいセルフケアを紹介した。音琶氏は「コレステロールは80％肝臓で作られている」と解説し、「食事や運動も大切ですが、忙しい人にはなかなか難しい。だからこそ自分でできる工夫を