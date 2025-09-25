マンションから吹き出る炎。消防隊員は、消火準備を進めている。25日未明に東京・杉並区で起きたマンション火災。火元はまたもやモバイルバッテリー。今回はスマートフォンを充電中だったという。本来の使い方をしていたとみられているが、なぜ出火したのか。激しい炎と悪煙が…火災は、25日午前2時前に発生した。現場は5階建てのマンション。火元とみられる2階の部屋からは、激しい炎とともに悪煙が立ち上っている。火は2階の一部