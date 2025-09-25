犬がパパさんのいたずらを止めようとする様子のInstagramが話題になっています。投稿したのは、フレンチブルドッグの嵐くんと暮らす「りこ25129」さん。投稿から25.3万回以上再生され、「かわいい防御！」「やさしいなぁ」といったコメントが寄せられています。 【動画：いたずらで『パパにでこぴんした』結果→隣にいた犬が勘違いをして…平和主義すぎる『まさかの解決方法』】 デコピンからパパを守る嵐くん 登場するのは、フ