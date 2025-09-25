チェルシーはまたしても逸材確保に動いているようだ。『Fichajes』によると、チェルシーはスタッド・レンヌに所属する17歳のフランスU-19代表FWモハメド・カデル・メイテの獲得に興味を示しているという。エドゥアルド・カマヴィンガやウスマン・デンベレなど数々のスター選手を産んでいるスタッド・レンヌの下部組織で育ったメイテ。17歳ながら今季は早くもトップチームの一員として活躍しており、リーグ・アン第4節のオリンピッ