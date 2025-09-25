シンガポール航空は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。客室乗務員の制服や、機内食のサンプル、機内アメニティなどを展示している。「シンガポール航空クイズ」では上位入賞者にオリジナルグッズをプレゼントするほか、客室乗務員によるトークショー、蘭の花のプレゼントを行う。ブースはホールF、F-047。「ツーリズムEXPOジャ