石川県金沢市の繁華街で2020年12月、当時19歳の元少年の飲酒運転により男女2人が死傷したひき逃げ事件をめぐり、死亡した当時78歳の女性の遺族が元少年や車に乗っていた友人ら5人に損害賠償を求めた民事裁判で、金沢地裁は元少年に4800万円余りの損害賠償を命じました。一方、争点となっていた同乗者らの責任は認めず、賠償請求を棄却しました。この事件は、2020年12月、金沢市香林坊と片町で当時19歳の元少年が酒を飲んで車を運転