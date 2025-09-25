フェルスタッペンはシリーズ5連覇を見据える(C)Getty Imagesシリーズ5連覇を狙うレッドブルのマックス・フェルスタッペンがイタリア、アゼルバイジャンGPと連勝し、逆転タイトルを期待する声も大きくなってきた。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見る残り7戦で、324点でランキングトップにつけるマクラーレンのランド・ノリスに対し、フェルスタッペンは69点差の255点でランキング3位。現時点で自力タイ