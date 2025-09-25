不調のブルペン陣。ドジャースには困難なポストシーズンが待ち受ける(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月24日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に5−4と勝利を収めた。地区優勝マジックをついに「1」とし、同25日にも4年連続地区優勝が決まることになる。【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球レギュラーシーズンも残り4試合となったが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ドジャー