◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、新小結・安青錦（安治川）に切り返しで敗れ、初黒星。横綱・大の里（二所ノ関）と１敗で並んだ。低い姿勢で押し込む相手を引いてしまい、左下手を差され、さらに押し込まれた。右小手投げを仕掛けたが、左外掛けで防がれ、右手で突かれ、倒れた。先場所も、右下手を取られると、強引な上手投げ。これが、相手を呼び込む形となり、渡し込みで敗戦。似たよ