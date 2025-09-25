◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭６枚目・阿武剋（阿武松）をはたき込み、連敗を３でストップ、６勝６敗の五分とした。過去２勝の相手に危なげない勝利。前日、東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に完敗で６敗となり、大関昇進は絶望的となった。「一生懸命、自分の相撲に集中するだけ」と声を絞り出したが、残り３日に白星を積み重ねるしかない。