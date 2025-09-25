◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日東京・両国国技館）大相撲秋場所は25日、東京・両国国技館で12日目の取組が行われ、結びの一番では初日から全勝で単独首位に立つ横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は新小結・安青錦（21＝安治川部屋）と対戦した。先場所の初顔合わせでは、豊昇龍が安青錦に渡し込みで敗れ、金星を献上していた。今場所も安青錦の低く鋭い攻めに押され、切り返しで敗れて痛恨の初黒星。2場所連続で敗れた。