◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・霧島（音羽山）を押し出し、１敗を守った。過去７戦全勝の合口のいい相手を、受け止め、突き押しで圧勝した。前日は、小結・高安（田子ノ浦）に当たり負け、引いてしまい、土俵際に詰まる場面があり、ヒヤリとさせたが、逆襲で怒とうの突き押しで白星とした。「勝つには勝ったが、課題が残る」と振り返った。この日は、その反省を生かしての会