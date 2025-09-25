広島県消防学校で修了式が行われ、半年間消防士としての技能などを学んできた１００人が成果を披露しました。■新人消防士「放水はじめ！」「よし！」家族や教官が見守るなか、成果を披露したのは県内の消防局などで採用された１８歳から２６歳までの男女１００人です。消防学校で約半年間、現場で必要な放水や救助活動などの技能や消防法などの知識を学んできました。■廿日市市消防本部中上匠さん「みんなの思いが一つにな