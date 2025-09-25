北海道松前町の寺の敷地内で、クマの目撃が相次いでいます。境内にあるクルミの木を狙っている可能性もあるということです。クマが出没したのは、松前町唐津にある寺の敷地内です。９月２４日朝、寺の関係者が敷地内のカメラに体長１メートルから１．５メートルほどのクマが映っているのを確認しました。この寺にはクルミの木があり、９月１９日や２４日夜もクマが出没したということです。（寺の住職）「いまお彼岸の