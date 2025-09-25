国と東京電力は25日、福島第1原発2号機でロボットアームを用いた溶融核燃料（デブリ）の試験採取を、当初予定の本年度内から2026年度に延期すると発表した。搭載カメラの放射線耐性が足りず、別機種への交換が必要になった。