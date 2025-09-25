ロ朝の軍事結束を描いた北朝鮮画家の絵画「一つの塹壕で」（右）などの作品＝24日、モスクワの全ロシア装飾芸術美術館（共同）【モスクワ共同】モスクワ中心部にある全ロシア装飾芸術美術館で、北朝鮮の絵画や陶器など芸術品の特別展示「北朝鮮芸術展偉大な民族の国」が開催されている。ウクライナ軍と共に戦ったロシアと北朝鮮の兵士を描いた絵画も展示され、ウクライナ侵攻を背景に蜜月関係が深まるロ朝の現状を反映している