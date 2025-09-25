【あす26日（金）全国天気】ポイント日本海側は明け方まで雨も関東以西は真夏日続出8日ぶりに300地点超か猛暑日に迫る暑さも北海道は激しい雷雨のおそれ26日（金）は、北陸や山陰など、日本海側は明け方まで雨が降り、局地的には雷雨となる所もありそうです。一方、関東以西の上空には暖かな空気が流れ込んで、30℃以上の真夏日が続出するでしょう。コンピューターの計算では、真夏日の地点数が300地点前後と予想されていて、もし3