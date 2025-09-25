自民党派閥裏金事件で、元参院議員大野泰正被告の25日の東京地裁公判に証人出廷した旧安倍派の松本淳一郎元会計責任者は、パーティー券の販売ノルマ超過分の還流再開を要求したのが下村博文元文部科学相だったと明らかにした。