２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて７７銭円安・ドル高の１ドル＝１４８円８１〜８３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７４円６１〜６５銭で大方の取引を終えた。