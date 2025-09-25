「マルトグループホールディングス」が福島県大熊町に開業予定のスーパーマーケットのイメージ東京電力福島第1原発事故で一時全町避難となった福島県大熊町の吉田淳町長は25日、町内に建設予定の商業施設で来年10月2日にスーパーマーケットが開業すると発表した。2011年3月の事故後、スーパーの開店は初めてとなり、買い物環境の改善に伴って住民の帰還や移住・定住の推進が期待される。店を運営するのは福島県いわき市に本社