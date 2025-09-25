自分の父親から「80歳まで働きたい」と聞いたら体のことが心配になるのではないでしょうか。しかしそのような声は珍しくないようです。実際に年金だけで生活できる世帯は多くはないのが現状で、高齢者の就労意欲は高まる一方です。 本記事では、公的データをもとに年金の水準と高齢期の働き方、生活を支える工夫を解説します。 年金だけで暮らせるのはどれくらいか 内閣府「令和6年版高齢社会白書」による高齢