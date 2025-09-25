日韓合同HIPHOPガールズグループのオーディション番組『HIP POP Princess』の単独MC兼メインプロデューサーを務めるi-dleのソヨンが、番組への熱い想いを語った。【関連】『HIP POP Princess』参加者40名公開！9年前に『Unpretty Rapstar』に参加し、強烈なインパクトを残したソヨンは、今回、日韓合同プロジェクトとして新たに始動するMnet『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）に、MC兼メインプ