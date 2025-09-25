【モデルプレス＝2025/09/25】女優の奥仲麻琴（30）が2025年9月25日、自身のInstagramを更新。第1子を妊娠したことを発表した。【写真】奥仲麻琴、報告に添えた署名が美文字◆奥仲麻琴、妊娠報告奥仲は書面にて「私事で大変恐縮ですが この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と第1子を妊娠したことを報告。続けて「現在は安定期に入り冬に出産を予定しております」「今は体調も落ち着き穏やかな日々を過ご