北朝鮮の金正恩総書記が23日、竣工を控えた平壌総合病院を視察。建設が大幅に遅れたのは幹部らの「功名心によって生じた経済組織活動における混乱に起因する」として、厳しく叱責した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏は、2020年3月に行われた同病院の着工式で、同年10月までに完成させるよう指示。しかし、資材不足に新型コロナウイルスの感染拡大も重なり、建設が大幅に遅れた。金正恩総氏は視察現場で、「病院の建設が他の部門