Utopia Main 212 Media Integrationは25日、Focal Professionalブランドのスタジオ向けラージモニター新製品である「UTOPIA MAIN」を中心に、同社製品の試聴体験会を関係者向けにビクタースタジオで開催。開発責任者らも来日し、最上位モデルの3.5ウェイ「Utopia Main 212」と、3ウェイ「Utopia Main 112」を紹介した。 Utopia Main 112 Utopia Mainは、Focalが40年以上にわたるドライバ設計の研究と